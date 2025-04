Kan deze nieuwe elektrische auto Subaru redden?

Met de Trailseeker heeft Subaru vandaag een nieuwe 100% elektrische auto gelanceerd.

Subaru maakt fantastische auto’s maar de verkoopcijfers in BelgiĆ« en Europa zijn zo laag dat je je elk jaar afvraagt hoe lang ze het nog gaan uithouden in onze contreien.

Hun eerste elektrische auto, de Solterra, die in 2021 op de markt kwam, bracht daar geen verandering in. Het feit dat de Solterra gewoon een copy-paste van Toyota’s EV is, hielp daar niet bij.

Vandaag heeft Subaru een volledige nieuwe elektrische auto voorgesteld, de Trailseeker. De Trailseeker is in feite een grotere versie van de Solterra en deelt daar ook een groot deel van de technologie mee.

Deze nieuwe elektrische SUV krijgt een 74,7 kWh batterij, vierwielaandrijving en 380 pk. Volgens Subaru geraakt hij 420 km ver met een volle batterij.

De Trailseeker werd in de VS voorgesteld (waar Subaru meer marktaandeel heeft) en het is nog niet 100% zeker of hij de oversteek maakt naar het oude continent.