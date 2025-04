Syndici proberen plug-and-play zonnepanelen te weren uit hun gebouwen.

Sinds 17 april 2025 mag je in Vlaanderen plug-and-play zonnepanelen gebruiken zonder dat er een installateur of overheidsadministratie aan te pas komt. Dit is interessant voor huurders en/of mensen die in een appartement wonen.

Uit een rondvraag van de redactie bij een aantal grote syndicus-kantoren blijkt echter dat de meeste syndici deze stekkerzonnepanelen verbieden bij de VME’s die zij beheren. De syndici halen vooral brandveiligheid, verzekeringstechnische bezwaren en behoud van het uitzicht van het gebouw aan als belangrijkste redenen.

Net zoals syndici en VME’s vaak dwars liggen over laadpalen in parkeergarages, worden appartementsbewoners nu met een gelijkaardig fenomeen geconfronteerd met betrekking tot stekkerzonnepanelen.