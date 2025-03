Stekkerzonnepanelen zijn in Vlaanderen toegelaten vanaf 17 april 2025

Vanaf 17 april 2025 mogen gezinnen in Vlaanderen plug-and-play zonnepanelen gebruiken zonder meldingsplicht bij de netbeheerder.

Zoals we reeds eerder berichtten wordt het in de loop van 2025 toegestaan om stekkerzonnepanelen te gaan gebruiken. Dit zijn relatief goedkope panelen die je zonder tussenkomst van een installateur gewoon in het stopcontact kan steken, en die onmiddellijk stroom beginnen produceren.

Tot nu toe was dit verboden in België, maar daar komt dus snel verandering in.

Vanaf 17 maart 2025 zal de verkoop van dergelijke plug-and-play zonnepanelen toegelaten zijn in België. Om veiligheidsredenen zal het maximale vermogen beperkt zijn tot 800 Watt, wat in de praktijk neerkomt op maximaal 2 panelen. Voor wie zich aan deze regels houdt komt er, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, geen meldingsplicht bij de netbeheerder.

In Wallonië komt er wel een meldingsplicht, vooral omdat de netbeheerders daar nu al worstelen met een groot aantal niet-gemelde zonnepanelen.

Ter vergelijking, in onze buurlanden Nederland en Duitsland zijn stekkerzonnepanelen al langer toegelaten. Daar geldt een maximaal vermogen van respectievelijk 600 en 800 Watt, en er is wel een meldingsplicht.

De stekkerzonnepanelen zullen in Vlaanderen pas gebruikt mogen worden vanaf 17 april 2025, al is de kans klein dat er vervolging komt voor wie ze al vroeger in het stopcontact steekt.