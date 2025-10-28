Niemand wil tweedehands elektrische auto, verplichte batterijtest moet dat veranderen
Het State of Health certificaat wordt in 2027 verplicht bij de verkoop van een occasie elektrische auto in België.
De markt van de tweedehands elektrische auto’s doet het niet goed. Kopers maken zich vaak zorgen over de gezondheid van de batterij, en onderhandelen daardoor stevig over de prijs of haken af.
Een certificaat dat bewijst hoe gezond de batterij is, de zogenaamde State of Health (SoH), kan daar verandering in brengen. Vanaf 2026 zal dit automatisch toegevoegd worden aan de Car Pass in België, als het SoH-certificaat beschikbaar is tenminste. Een effectieve verplichting komt er pas in 2027, wanneer er een Europese standaard komt voor de meting van de SoH.
Momenteel kunnen eigenaars van elektrische auto’s al een SoH-test laten doen, bijvoorbeeld bij VAB. Via VAB kost een dergelijke test minstens 69€.
2 reacties
Wel, blij dat ik het toch gedaan heb… de test van VAB lijkt ook voor de wat oudere modellen toch een gerusstellend resultaat op te leveren
We zijn nog maar goed tien jaar bezig met de elektrische wagen in grootschalige productie — denk aan de Tesla Model S, destijds enkel weggelegd voor de kapitaalkrachtigen. Pas de laatste vijf jaar zijn EV’s echt breder beschikbaar geworden, en eigenlijk pas het afgelopen jaar zien we de compacte, betaalbare modellen op de markt verschijnen. Geef het dus nog wat tijd.
Maar eerlijk? Ik zou vandaag met veel meer vertrouwen een elektrische wagen van vijf jaar oud en 200.000 km kopen dan een benzineauto met dezelfde leeftijd en kilometerstand — die laatste begint dan meestal pas écht in de kosten te lopen.