Trump maakt komaf met start-stopsysteem in auto’s

Het Amerikaanse overheidsagentschap EPA gaat een einde maken aan start-stopsystemen op auto’s die in de Verenigde Staten verkocht worden.

Sinds het aantreden van Donald Trump heeft het Amerikaanse milieu-agentschap EPA (Environmental Protection Agency) met Lee Zeldin een nieuwe baas. Zeldin is een Trump-gezinde die bij het EPA heel wat veranderingen wil doorvoeren.

Een opvallende maatregel is het afschaffen van start-stopsystemen in auto’s. Via X omschreef Zeldin het deze week als volgt: “Het systeem waardoor je auto bij ieder rood licht uitvalt zodat de autobouwer een klimaattrofee krijgt. EPA heeft het goedgekeurd en iedereen heeft er een hekel aan, dus dat gaan we oplossen.”

Wat juist de deadline is, en tegen wanneer de Amerikanen dus gewoon weer met een brommende motor aan het rood licht kunnen staan, is nog niet duidelijk.