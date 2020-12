OFFICIEEL: Brussel heft stadstol vanaf 2022

De kogel is door de kerk; Brussel voert een kilometerheffing in voor auto’s die in de stad rijden vanaf 2022. Deze stadstol zal de verkeersbelastingen vervangen.

De “slimme kilometerheffing” is een concept dat al jaren op tafel ligt bij de drie Belgische gewesten, maar Brussel bijt de spits af. Op een persconferentie heeft de Brusselse regering vandaag aangekondigd dat de invoering er komt vanaf 2022.

Het nieuwe belastingsysteem, dat SmartMove gedoopt werd, heeft als bedoeling om files en luchtvervuiling in onze hoofdstad te verminderen. Daarom zal de heffing initieel enkel gebeuren overdag (tussen 7u en 19u) tijdens weekdagen (maandag tot vrijdag).

Het kilometertarief zal afhangen van de fiscale pk van je auto en het tijdstip van de verplaatsing (duurder tijdens de spits: 7u tot 10u, en 15u tot 19u). Er komt ook een startbedrag zoals in een taxi. Dat bedraagt 2€ tijdens de spits (7u tot 10u, en 15u tot 19u) en 1€ tijdens de daluren (10u tot 15u). Of elektrische voertuigen een voorkeursbehandeling krijgen is ons nog niet duidelijk.

Voor de gemiddelde Vlaamse of Waalse autopendelaar, zal het snel uitkomen op 10€ per dag.

Er zal ook een dagpas komen.

De controle zal gebeuren via de SmartMove gsm app, in combinatie met de camera’s die nu reeds gebruikt worden voor de controle van de lage emissiezone (LEZ).

Inwoners van het Brussels gewest krijgen ter compensatie de afschaffing van de verkeersbelastingen, maar inwoners van Vlaanderen en Wallonië blijven die belastingen tot nader order gewoon betalen. Brussel zet zo dus Wallonië en Vlaanderen onder druk om ook hun verkeersfiscaliteit snel te hervormen, maar de politici in die gewesten maken er liever eerst nog een steekspel van.

