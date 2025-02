De Wever overweegt social leasing; elektrische auto’s voor arme gezinnen

In de regeringsverklaring van de nieuwe Belgische regering De Wever I staat te lezen dat men overweegt om social leasing in te voeren voor elektrische auto’s. De bedoeling is om gezinnen met een beperkt inkomen een volledig elektrische auto te laten leasen voor een bescheiden bedrag.

Details geeft de regeringsverklaring nog niet, maar dit concept werd in 2024 wel al eens ingevoerd in Frankrijk. In dit artikel gaan we na hoe het daar verlopen is en hoeveel subsidie een gezin met een beperkt inkomen daar kon krijgen.

In Frankrijk kwam je in 2024 in aanmerking voor social leasing als je een inkomen had van 15.400€ of minder. Voor die mensen kon de subsidie oplopen tot 13.000€, een bedrag dat besteed werd aan de eerste betaling van het leasecontract. Nadien konden de Fransen een EV leasen voor bedragen van 50€ à 150€ per maand, exclusief de verzekeringskost.

De automerken moesten zelf met een aanbod komen dat binnen de randvoorwaarden van het concept viel. Auto’s die in aanmerking kwamen waren o.a. de Jeep Avenger EV, Citroën ë-C3, ë-C4, Renault Megane EV, om er maar enkele te noemen.

De social leasing formule was een succes in Frankrijk. Initieel waren er maar 20.000 subsidies voorzien, maar aangezien er 90.000 aanvragen waren werd het aantal subsidies opgetrokken tot 50.000.