Verenigde Staten krijgt snelwegen zonder snelheidslimiet

Net als Duitsland, krijgt ook de Amerikaanse staat Arizona in 2026 mogelijk snelwegen waar je zo snel mag rijden als je kan.

Zoals je allicht weet, geldt er in Duitsland op heel wat stukken snelweg geen snelheidslimiet. Concreet wil dat zeggen dat je zo snel mag rijden als je kan, als je tenminste de controle over je auto denkt te kunnen behouden uiteraard.

Ook in de VS wil men dat concept nu gaan introduceren. Nick Cupper, een afgevaardigde van de staat Arizona, probeert het mogelijk te maken. Zijn idee is om op een aantal snelwegen in de staat Arizona de snelheidslimiet te schrappen overdag. Volgens Cupper zal het aantal ongevallen daardoor dalen omdat uit onderzoek blijkt dat het snelheidsverschil tussen de auto’s op de snelweg zo kleiner wordt.

‘S avonds en ’s nachts zou er wel nog steeds een limiet gelden van 80 mph, of omgerekend bijna 130 km/u.



