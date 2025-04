Kilometerheffing levert voldoende miljarden op om Belgisch leger te redden

Rekeningrijden zou Vlaanderen jaarlijks €3,4 miljard extra opleveren, grosso modo het bedrag dat de regering De Wever extra nodigt heeft voor defensie.

Het idee om personenwagens een kilometerheffing te laten betalen ligt al lang op tafel. De vorige Vlaamse regering bestelde daarom een studie over rekeningrijden, en de resultaten van die studie zijn nu binnen. Het volledige rapport mogen we van de Vlaamse regering nog niet inkijken, maar er zijn vandaag toch al enkele details gelekt.

Het concept is eenvoudig. Elke personenwagen gaat een belasting betalen per km, en het tarief is afhankelijk van de plaats, het tijdstip en het type auto (elektrisch, hybride, benzine, gewicht, etc.). Gemiddeld zou een kilometer rijden 0,10€ moeten gaan kosten volgens de onderzoekers. In ruil hiervoor zou de jaarlijkse verkeersbelasting afgeschaft worden.

Volgens de studie zou rekeningrijden Vlaanderen jaarlijks €3,4 miljard extra opbrengen. Om dat even in perspectief te plaatsen, dat is ongeveer het budget dat de federale regering De Wever jaarlijks extra (€3,9 miljard) wil gaan uitgeven om het Belgisch leger oorlogsklaar te maken.

Toch is de huidige Vlaamse regering geen voorstander van het invoeren van rekeningrijden. Volgens Annick De Ridder (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit, zullen vooral hardwerkende Vlamingen die niet kunnen schuiven met hun uren getroffen worden door rekeningrijden. Dit terwijl de goedverdienende thuiswerkende Vlaming met bedrijfswagen, werklozen en gepensioneerden naar verwachting geen financieel nadeel zullen ondervinden.