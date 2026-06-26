Nieuwe Skoda Peaq: zoveel kost deze elektrische 7-zitter (2026)
Recent stelde Skoda de Peaq voor, een grote elektrische SUV met tot 7 zitplaatsen. Nu is ook de Belgische prijs bekend.
Hieronder vind je een prijslijst van alle reeds beschikbare versies van de nieuwe Skoda Peaq:
|Foto
|Auto
|Prijs
|Skoda Peaq 60
59kWh | 204pk | RWD
|49.490€
|325
|Skoda Peaq 90
86kWh | 286pk | RWD
|58.490€
|465
|Skoda Peaq 90x
86kWh | 299pk | AWD
|61.990€
|440
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
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