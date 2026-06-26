Nieuwe Skoda Peaq: zoveel kost deze elektrische 7-zitter (2026)

Recent stelde Skoda de Peaq voor, een grote elektrische SUV met tot 7 zitplaatsen. Nu is ook de Belgische prijs bekend.

Hieronder vind je een prijslijst van alle reeds beschikbare versies van de nieuwe Skoda Peaq:

Foto Auto Prijs km Skoda Peaq 60

59kWh | 204pk | RWD 49.490€ 325 Skoda Peaq 90

86kWh | 286pk | RWD 58.490€ 465 Skoda Peaq 90x

86kWh | 299pk | AWD 61.990€ 440

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.









