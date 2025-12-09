Deze 9 elektrische auto’s krijgen tot 16.540€ korting tijdens autosalon (2026)
Overzicht van de belangrijkste saloncondities op elektrische wagens tijdens het autosalon (9 tot 18 januari 2026).
Van 9 tot 18 januari 2026 krijgen we opnieuw een autosalon in Brussel. De meeste automerken zijn er vertegenwoordigd, en ze proberen er zoveel mogelijk auto’s te verkopen door middel van gratis opties en kortingen.
Ook elektrische wagens kunnen dit jaar genieten van stevige kortingen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste saloncondities op elektrische auto’s per merk.
Laatste update: 9 december 2025
Dit overzicht wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe saloncondities aangekondigd worden.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Audi saloncondities
|Foto
|Auto
|Audi Q4 40 Urban Edition
59kWh | 204pk | RWD
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
Cupra saloncondities
|Foto
|Auto
|CUPRA Born 59kWh 204pk
59kWh | 204pk | RWD
met 3 jaar extra garantie
|CUPRA Tavascan
77kWh | 286pk | RWD
met 3 jaar extra garantie
|57.300€
|3.530€
Mercedes saloncondities
|Foto
|Auto
|Mercedes EQA 250+
70kWh | 190pk | FWD
|Mercedes CLA 200
58kWh | 224pk | RWD
|46.200€
|3.410€
|Mercedes CLA 250+ SB
85kWh | 272pk | RWD
|53.000€
|3.507€
Nissan saloncondities
|Foto
|Auto
|Nissan Micra EV 40kWh
40kWh | 122pk | FWD
|Nissan Ariya 63
63kWh | 218pk | FWD
|40.400€
|8.000€
Smart saloncondities
|Foto
|Auto
|Smart #5 74kWh
74kWh | 340pk | RWD
