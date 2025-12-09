Deze 9 elektrische auto’s krijgen tot 16.540€ korting tijdens autosalon (2026)

/ 9 december 2025 / Geef een reactie / e-auto

Audi Q4 40 e-tron

Overzicht van de belangrijkste saloncondities op elektrische wagens tijdens het autosalon (9 tot 18 januari 2026).

Van 9 tot 18 januari 2026 krijgen we opnieuw een autosalon in Brussel. De meeste automerken zijn er vertegenwoordigd, en ze proberen er zoveel mogelijk auto’s te verkopen door middel van gratis opties en kortingen.

Ook elektrische wagens kunnen dit jaar genieten van stevige kortingen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste saloncondities op elektrische auto’s per merk.

Laatste update: 9 december 2025
Dit overzicht wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe saloncondities aangekondigd worden.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Audi saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Audi Q4 40 Urban Edition
59kWh | 204pk | RWD		39.990€16.540€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

Cupra saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
CUPRA Born 59kWh 204pk
59kWh | 204pk | RWD
met 3 jaar extra garantie
37.560€4.360€
CUPRA Tavascan
77kWh | 286pk | RWD
met 3 jaar extra garantie		57.300€3.530€
Mercedes saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Mercedes EQA 250+
70kWh | 190pk | FWD		47.400€5.840€
Mercedes CLA 200
58kWh | 224pk | RWD		46.200€3.410€
Mercedes CLA 250+ SB
85kWh | 272pk | RWD		53.000€3.507€
Nissan saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Nissan Micra EV 40kWh
40kWh | 122pk | FWD		26.750€2.000€
Nissan Ariya 63
63kWh | 218pk | FWD		40.400€8.000€
Smart saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Smart #5 74kWh
74kWh | 340pk | RWD		39.995€6.705€
