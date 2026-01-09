Deze 39 elektrische auto’s krijgen tot 16.540€ korting tijdens autosalon (2026)
Overzicht van de belangrijkste saloncondities op elektrische wagens tijdens het autosalon in januari 2026.
In januari vindt het autosalon opnieuw plaats in Brussel. De meeste automerken zijn er vertegenwoordigd, en ze proberen er zoveel mogelijk auto’s te verkopen door middel van gratis opties en kortingen. Zelfs merken die niet aanwezig zijn op de Heizel, zoals Volvo, maken van de autosalon-periode gebruik door promoties te lanceren.
Ook elektrische wagens kunnen dit jaar genieten van stevige kortingen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste saloncondities op elektrische auto’s per merk.
Laatste update: 9 januari 2026
Dit overzicht wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe saloncondities aangekondigd worden.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Audi saloncondities
|Foto
|Auto
|Audi Q4 40
59kWh | 204pk | RWD
Urban Edition
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
Cupra saloncondities
|Foto
|Auto
|CUPRA Born
59kWh | 204pk | RWD
met 3 jaar extra garantie
|CUPRA Tavascan
77kWh | 286pk | RWD
met 3 jaar extra garantie
|57.300€
|3.530€
Dacia saloncondities
|Foto
|Auto
|Dacia Spring 70
23kWh* | 71pk | FWD
|Dacia Spring 100
23kWh* | 102pk | FWD
|15.990€
|3.700€
Hyundai saloncondities
|Foto
|Auto
|Hyundai Ioniq 5
59kWh* | 170pk | RWD
|Hyundai Ioniq 6
50kWh* | 151pk | RWD
|41.499€
|3.000€
|Hyundai Ioniq 9
106kWh* | 218pk | RWD
|65.999€
|5.000€
Kia saloncondities✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
Lynk & Co saloncondities
|Foto
|Auto
|Lynk & Co 02
65kWh | 272pk | RWD
Mercedes saloncondities
|Foto
|Auto
|Mercedes EQA 250+
70kWh | 190pk | FWD
|Mercedes CLA 200
58kWh | 224pk | RWD
|46.200€
|3.410€
|Mercedes CLA 250+ SB
85kWh | 272pk | RWD
|53.000€
|3.507€
Nissan saloncondities
|Foto
|Auto
|Nissan Micra EV 40kWh
40kWh | 122pk | FWD
|Nissan Ariya 63
63kWh | 218pk | FWD
|40.400€
|8.000€
Skoda saloncondities✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
Smart saloncondities
|Foto
|Auto
|Smart #5 74kWh
74kWh | 340pk | RWD
Toyota saloncondities
|Foto
|Auto
|Toyota bZ4X
54kWh | 170pk | FWD
Volvo promoties✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
