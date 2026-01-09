Deze 39 elektrische auto’s krijgen tot 16.540€ korting tijdens autosalon (2026)

Mercedes CLA Shooting Brake elektrische auto

Overzicht van de belangrijkste saloncondities op elektrische wagens tijdens het autosalon in januari 2026.

In januari vindt het autosalon opnieuw plaats in Brussel. De meeste automerken zijn er vertegenwoordigd, en ze proberen er zoveel mogelijk auto’s te verkopen door middel van gratis opties en kortingen. Zelfs merken die niet aanwezig zijn op de Heizel, zoals Volvo, maken van de autosalon-periode gebruik door promoties te lanceren.

Ook elektrische wagens kunnen dit jaar genieten van stevige kortingen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste saloncondities op elektrische auto’s per merk.

Laatste update: 9 januari 2026
Dit overzicht wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe saloncondities aangekondigd worden.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Audi saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Audi Q4 40
59kWh | 204pk | RWD
Urban Edition		39.990€16.540€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Cupra saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
CUPRA Born
59kWh | 204pk | RWD
met 3 jaar extra garantie
37.560€4.360€
CUPRA Tavascan
77kWh | 286pk | RWD
met 3 jaar extra garantie		57.300€3.530€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Dacia saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Dacia Spring 70
23kWh* | 71pk | FWD		12.990€4.000€
Dacia Spring 100
23kWh* | 102pk | FWD		15.990€3.700€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Hyundai saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Hyundai Ioniq 5
59kWh* | 170pk | RWD		41.249€6.000€
Hyundai Ioniq 6
50kWh* | 151pk | RWD		41.499€3.000€
Hyundai Ioniq 9
106kWh* | 218pk | RWD		65.999€5.000€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Kia saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Kia EV3
55kWh* | 204pk | FWD		33.490€4.100€
Kia EV3 LR
77kWh* | 204pk | FWD		37.790€4.100€
Kia EV4
55kWh* | 204pk | FWD		33.990€4.900€
Kia EV4 LR
78kWh* | 204pk | FWD		39.050€4.940€
Kia EV4 Fastback
55kWh* | 204pk | FWD		43.590€2.300€
Kia EV4 Fastback LR
78kWh* | 204pk | FWD		48.550€2.440€
Kia EV5 LR
78kWh* | 217pk | FWD
43.690€2.300€
Kia EV6 LR RWD
80kWh* | 229pk | RWD		54.190€3.100€
Kia EV6 GT
80kWh* | 650pk | AWD		70.250€3.540€
Kia EV9 SR RWD
72kWh* | 218pk | RWD		62.3901.900€
Kia EV9 LR RWD
96kWh* | 204pk | RWD		66.350€2.040€
Kia EV9 GT-Line
96kWh* | 385pk | AWD		82.990€2.600€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Lynk & Co saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Lynk & Co 02
65kWh | 272pk | RWD		33.495€4.000€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Mercedes saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Mercedes EQA 250+
70kWh | 190pk | FWD		47.400€5.840€
Mercedes CLA 200
58kWh | 224pk | RWD		46.200€3.410€
Mercedes CLA 250+ SB
85kWh | 272pk | RWD		53.000€3.507€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Nissan saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Nissan Micra EV 40kWh
40kWh | 122pk | FWD		26.750€2.000€
Nissan Ariya 63
63kWh | 218pk | FWD		40.400€8.000€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Skoda saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Skoda Enyaq 60
59kWh | 204pk | RWD
met 2+3 jaar garantie		42.490€8.090€
Skoda Enyaq 85 family
77kWh | 286pk | RWD
met 2+3 jaar garantie		47.990€12.265€
Skoda Enyaq 60 coupe
59kWh | 204pk | RWD
met 2+3 jaar garantie		45.815€8.090€
Skoda Enyaq 85 coupe family
77kWh | 286pk | RWD
met 2+3 jaar garantie		51.315€12.265€
Skoda Elroq 50 family
52kWh | 170pk | RWD
met 2+3 jaar garantie		36.990€1.820€
Skoda Elroq 60 family
59kWh | 204pk | RWD
met 2+3 jaar garantie		37.990€3.220€
Skoda Elroq 85 family
77kWh | 286pk | RWD
met 2+3 jaar garantie		43.290€3.220€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Smart saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Smart #5 74kWh
74kWh | 340pk | RWD		39.995€6.705€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Toyota saloncondities

FotoAutoPrijsKorting
Toyota bZ4X
54kWh | 170pk | FWD		40.800€4.000€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Volvo promoties

FotoAutoPrijsKorting
Volvo EX30 SM
49kWh | 272pk | RWD
Essential		32.500€6.490€
Volvo EX40 SM
67kWh | 238pk | RWD
Essential met Dark Design		45.400€6.150€
Volvo EC40 SM
67kWh | 238pk | RWD
Core Business Edition		48.150€8.080€
Volvo EX90 SM
88kWh | 333pk | RWD		81.900€3.590€
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ Korting: korting inclusief eventuele stockpremie, exclusief eventuele overnamepremie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

