Renault ZOE wordt 4550€ duurder

Renault schrapt de goedkoopste versie van de elektrische ZOE.

Net als vele andere autofabrikanten, begint ook Renault te snoeien aan de onderkant van het gamma. De beschikbare grondstoffen en materialen zijn beperkt, dus stopt men die liever in duurdere producten.







Daardoor is de instapversie van de ZOE, een elektrische stadsauto, uit het gamma gevallen. De Renault ZOE “R110” had in België een catalogusprijs van 33.575€.

Voortaan is enkel de R135, een versie met iets meer vermogen, nog te verkrijgen. Deze R135 wordt meteen ook duurder, en ziet z’n prijs stijgen van 36.250€ naar 38.125€. Daarmee wordt hij duurder dan de nieuwe en grotere Mégane E-Tech (vanaf 37.350€). De ZOE wordt hier dus eigenlijk de facto op pensioen gestuurd.

Met dank aan onze lezer “KB” voor de tip!

