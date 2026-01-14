Nieuwe Porsche Macan met benzinemotor komt in 2028

Gezien het matige succes van de elektrische Macan komt Porsche in 2028 opnieuw met een benzineversie.

De eerste Macan kwam in 2014 op de markt en groeide snel uit tot het belangrijkste model in het Porsche-gamma. De Macan zorgde jarenlang voor het grootste deel van de omzet en de winst.

De beslissing van Porsche om de tweede generatie, die in 2024 op de markt kwam, enkel nog als volledig elektrische auto te lanceren, was dan ook een groot risico. Een risico dat slecht is uitgedraaid, want hoewel de elektrische Macan tot hiertoe redelijk verkoopt, zijn de verkoopcijfers onvoldoende om Porsche financieel gezond te houden. De oude Macan met benzinemotor, die in de basis ondertussen reeds 12 jaar oud is, blijft daarom in het aanbod zitten in heel wat markten.

Een groot deel van het Porsche cliënteel wil dus nog altijd een Macan met benzinemotor. Daarom heeft Porsche vorig jaar beslist om opnieuw een midsize SUV met benzinemotor te ontwikkelen. Een nieuwe Macan dus. Al wringt dat natuurlijk met de marketingcampagnes die de afgelopen jaren gevoerd zijn omtrent de “electric only”-strategie. Dus krijgt de nieuwe Macan ook een nieuwe naam, al is die nog niet bekend.

We krijgen de afgelopen maanden steeds meer vragen van lezers die zich afvragen wanneer de nieuwe Macan not-Macan dan op de markt komt. Volgens de laatste info wil Porsche deze ten laatste in 2028 in de showrooms hebben. Nog ongeveer twee jaar wachten dus.



