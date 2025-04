Elektrische Macan krijgt benzineversie om Porsche te redden

De Porsche-verkoop gaat stevig achteruit, en het merk wil dat oplossen door o.a. een benzineversie te lanceren van de elektrische Macan.

Het draait vierkant bij Porsche. In 2024 is de omzet van het bedrijf dan wel gelijk gebleven ten opzichte van 2023, de nettowinst is met 30% gedaald. Voor 2025 verwacht Porsche nog eens een winstverlaging van 10% tot 12%.

De schuld ligt bij China, of daar zijn de problemen in ieder geval begonnen. Het land worstelt sinds 2022 met een uiteengespatte vastgoedzeepbel, waardoor de vermogende Chinees zich plots minder vermogend voelt. Porsche verkocht er voor de crisis als zoete broodjes, maar nu geeft de Chinese consument minder geld uit aan luxeproducten, en daar is Porsche het slachtoffer van. Bovendien komen de Chinese automerken zelf met steeds betere elektrische luxewagens op de markt, die soms betere technologie hebben dan Porsche, voor een fractie van de prijs. Een voorbeeld is de Xiaomi SU7, een blitse EV vol autopilot-technologie, die omgerekend slechts 30.000€ kost en het ondertussen geschopt heeft tot zesde best verkochte elektrische auto ter wereld.

Tot overmaat van ramp is de vraag naar elektrische auto’s in Europa afgenomen, en Porsche heeft de afgelopen jaren juist flink geïnvesteerd in EV-ontwikkeling. De verkoop van de elektrische Taycan is in elkaar gestuikt en ook de vraag naar de nieuwe elektrische Macan is zwakker dan voorzien.

Tel daar nog software-ontwikkelingsproblemen (Cariad) bij, batterijproductieproblemen (Northvolt), een stoelendans aan de top van het bedrijf en Donald Trump die met extra invoertarieven ook de Amerikaanse vraag naar Porsches dreigt te doen kelderen, en de chaos is compleet.

Volgens het medium Automotive Online heeft Porsche een reddingsplan klaar dat uit verschillende facetten bestaat. Succesvolle modellen met verbrandingsmotor zullen langer in het gamma blijven. Porsche zal €500 miljoen investeren in nieuwe producten, software-ontwikkeling en batterijtechnologie. In China zal Porsche via advertentiecampagnes en marketing z’n producten nog beter in de markt proberen zetten. Én, opnieuw volgens Automotive Online, er komt dan toch een benzine- of hybride versie van de nieuwe elektrische Macan. Dat laatste schreven we reeds in december 2024, maar werd door Porsche toen ontkend.

De Macan met benzinemotor was sinds de lancering in 2014 het best verkochte model in het Porsche-gamma, dus de eerdere beslissing om geen opvolger te maken was sowieso altijd al risicovol.