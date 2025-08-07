OFFICIEEL: elektrische Porsche Macan krijgt equivalent met benzinemotor

Het is officieel bevestigd, de elektrische Porsche Macan krijgt binnenkort een equivalent met benzinemotor.

Toen Porsche in 2024 de elektrische Macan lanceerde was het de bedoeling om dit model voor altijd 100% elektrisch te houden. Eind 2024 doken er echter al berichten op dat Porsche opnieuw een nieuwe Macan met benzinemotor zou gaan introduceren, maar dit werd door de PR-afdeling steeds ontkend.

In een videoconferentie vorige week heeft Porsche CEO Oliver Blume voor het eerst bevestigd dat er wel degelijk een nieuwe midsize SUV met verbrandingsmotor zit aan te komen. Deze moet ten laatste in 2028 op de markt komen, en zal allicht zijn platform delen met de nieuwe Audi Q5. Naast verbrandingsmotoren, zal de nieuwe Porsche SUV ook plug-in hybride aandrijflijnen krijgen, aldus Blume.

Blume heeft echter nog niet bevestigd dat deze nieuwe SUV “Macan” zal gaan heten. Het zou dus goed kunnen dat de nieuwe Porsche Macan met verbrandingsmotoren een andere naam krijgt.