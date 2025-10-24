Politie zet drones in tegen gsm-gebruik op de fiets

In het kader van het Europese ROADPOL-initiatief heeft de politie in Nederland drones ingezet om gsm-gebruik op de fiets te beboeten.

De spionagedrones komen tegenwoordig niet enkel uit Rusland, ook onze eigen overheidsdiensten gebruiken ze steeds vaker om burgers en bedrijven te controleren.

Een recent opvallend initiatief in die zin komt van de Nederlandse politie. Deze maand hebben zij drones ingezet om gsm-gebruik op de fiets te controleren. Wanneer gsm-gebruikende fietsers een politieman zien, verdwijnt de gsm namelijk zeer snel in de zak, maar een drone, daar zijn de meeste fietsers nog niet op ingesteld. Door middel van deze actie werden deze maand duizenden appende fietsers beboet in Nederland.

De drone-missie kaderde binnen het Europese ROADPOL-initiatief, waarbij politiekorpsen in heel Europa extra handhaven op afleiding achter het stuur.