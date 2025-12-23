Deze 23 plug-in hybrides zijn 100% fiscaal aftrekbaar in 2026

/ 23 december 2025 / Geef een reactie / plug-in hybride

Audi Q3 plug-in hybrid 2026

Overzicht van plug-in hybrides die bij bestelling in 2026 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor zelfstandigen in België.

In 2026 zijn plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm) 100% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen in de personenbelasting (dus niet voor vennootschappen). De verbruikte elektriciteit is voor deze auto’s eveneens 100% fiscaal aftrekbaar, maar de brandstof is niet aftrekbaar.

Hieronder vind je een overzicht van alle plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm). Alle auto’s hieronder zijn benzinehybrides, er zitten geen dieselhybrides in dit overzicht. Let wel, voor sommige modellen duwen de hogere uitrustingsniveaus de CO2-uitstoot boven de 40 gram. Vergewis je steeds van alle fiscale details in samenspraak met een accountant alvorens tot een aankoop over te gaan.

Audi

FotoAutoPrijsCO2
Audi A3 SB PHEV
19kWh | 204pk | FWD		45.700€25-31
Audi A3 SB PHEV 272pk
19kWh | 204pk | FWD		53.050€31-33
Audi A3 Allstreet PHEV
19kWh | 204pk | FWD		47.550€26-31
Audi Q3 PHEV
19kWh | 272pk | FWD		51.900€39-48
Audi Q3 SB PHEV
19kWh | 272pk | FWD		53.400€40-49
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Cupra

FotoAutoPrijsCO2
CUPRA Formentor PHEV
19kWh | 204pk | FWD		52.245€32
CUPRA Formentor PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		57.355€37
CUPRA Terramar PHEV
19kWh | 204pk | FWD		50.985€36
CUPRA Terramar PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		54.615€37
CUPRA Leon PHEV
19kWh | 204pk | FWD		50.225€29
CUPRA Leon PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		55.005€33
CUPRA Leon Break PHEV
19kWh | 204pk | FWD		52.385€29
CUPRA Leon Break PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		56.995€34
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Skoda

FotoAutoPrijsCO2
Skoda Kodiaq PHEV
19kWh | 204pk | FWD		53.935€35-40
Skoda Superb Break PHEV
19kWh | 204pk | FWD		53.305€28-33
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




Volkswagen

FotoAutoPrijsCO2
VW Golf PHEV
19kWh | 204pk | FWD		48.730€26-29
VW Golf GTE
19kWh | 272pk | FWD		53.975€30-32
VW Passat PHEV
19kWh | 204pk | FWD		61.345€29-34
VW Passat PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		66.315€30-37
VW Tayron PHEV
19kWh | 204pk | FWD		59.740€33-43
VW Tayron PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		70.490€38-42
VW Tiguan 204pk PHEV
19kWh | 204pk | FWD		56.240€33-42
VW Tiguan PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		68.990€36-41
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

Tags: