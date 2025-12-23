Deze 23 plug-in hybrides zijn 100% fiscaal aftrekbaar in 2026

Overzicht van plug-in hybrides die bij bestelling in 2026 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor zelfstandigen in België.

In 2026 zijn plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm) 100% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen in de personenbelasting (dus niet voor vennootschappen). De verbruikte elektriciteit is voor deze auto’s eveneens 100% fiscaal aftrekbaar, maar de brandstof is niet aftrekbaar.

Hieronder vind je een overzicht van alle plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm). Alle auto’s hieronder zijn benzinehybrides, er zitten geen dieselhybrides in dit overzicht. Let wel, voor sommige modellen duwen de hogere uitrustingsniveaus de CO2-uitstoot boven de 40 gram. Vergewis je steeds van alle fiscale details in samenspraak met een accountant alvorens tot een aankoop over te gaan.

Audi

Foto Auto Prijs CO2 Audi A3 SB PHEV

19kWh | 204pk | FWD 45.700€ 25-31 Audi A3 SB PHEV 272pk

19kWh | 204pk | FWD 53.050€ 31-33 Audi A3 Allstreet PHEV

19kWh | 204pk | FWD 47.550€ 26-31 Audi Q3 PHEV

19kWh | 272pk | FWD 51.900€ 39-48 Audi Q3 SB PHEV

19kWh | 272pk | FWD 53.400€ 40-49

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.

✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.









Cupra

Foto Auto Prijs CO2 CUPRA Formentor PHEV

19kWh | 204pk | FWD 52.245€ 32 CUPRA Formentor PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 57.355€ 37 CUPRA Terramar PHEV

19kWh | 204pk | FWD 50.985€ 36 CUPRA Terramar PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 54.615€ 37 CUPRA Leon PHEV

19kWh | 204pk | FWD 50.225€ 29 CUPRA Leon PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 55.005€ 33 CUPRA Leon Break PHEV

19kWh | 204pk | FWD 52.385€ 29 CUPRA Leon Break PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 56.995€ 34

Skoda

Foto Auto Prijs CO2 Skoda Kodiaq PHEV

19kWh | 204pk | FWD 53.935€ 35-40 Skoda Superb Break PHEV

19kWh | 204pk | FWD 53.305€ 28-33

Volkswagen

Foto Auto Prijs CO2 VW Golf PHEV

19kWh | 204pk | FWD 48.730€ 26-29 VW Golf GTE

19kWh | 272pk | FWD 53.975€ 30-32 VW Passat PHEV

19kWh | 204pk | FWD 61.345€ 29-34 VW Passat PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 66.315€ 30-37 VW Tayron PHEV

19kWh | 204pk | FWD 59.740€ 33-43 VW Tayron PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 70.490€ 38-42 VW Tiguan 204pk PHEV

19kWh | 204pk | FWD 56.240€ 33-42 VW Tiguan PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 68.990€ 36-41

