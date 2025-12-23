Deze 23 plug-in hybrides zijn 100% fiscaal aftrekbaar in 2026
Overzicht van plug-in hybrides die bij bestelling in 2026 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor zelfstandigen in België.
In 2026 zijn plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm) 100% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen in de personenbelasting (dus niet voor vennootschappen). De verbruikte elektriciteit is voor deze auto’s eveneens 100% fiscaal aftrekbaar, maar de brandstof is niet aftrekbaar.
Hieronder vind je een overzicht van alle plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm). Alle auto’s hieronder zijn benzinehybrides, er zitten geen dieselhybrides in dit overzicht. Let wel, voor sommige modellen duwen de hogere uitrustingsniveaus de CO2-uitstoot boven de 40 gram. Vergewis je steeds van alle fiscale details in samenspraak met een accountant alvorens tot een aankoop over te gaan.
Audi✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
Skoda
|Foto
|Auto
|Skoda Kodiaq PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|35-40
|Skoda Superb Break PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|53.305€
|28-33
