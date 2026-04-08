23 plug-in hybrides die 100% fiscaal aftrekbaar zijn in 2026
Overzicht van plug-in hybrides die bij bestelling in 2026 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor zelfstandigen in België.
In 2026 zijn plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm) 100% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen in de personenbelasting (dus niet voor vennootschappen). De verbruikte elektriciteit is voor deze auto’s eveneens 100% fiscaal aftrekbaar, maar de brandstof is niet aftrekbaar.
Hieronder vind je een overzicht van alle plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm). Alle auto’s hieronder zijn benzinehybrides, er zitten geen dieselhybrides in dit overzicht. Let wel, voor sommige modellen duwen de hogere uitrustingsniveaus de CO2-uitstoot boven de 40 gram. Vergewis je steeds van alle fiscale details in samenspraak met een accountant alvorens tot een aankoop over te gaan.
Laatste update: 8 april 2026
Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Audi
|Foto
|Auto
|Audi A3 SB PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|Audi A3 SB PHEV 272pk
19kWh | 204pk | FWD
|53.050€
|31-33
|
|Audi A3 Allstreet PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|47.550€
|26-31
|Audi Q3 PHEV
19kWh | 272pk | FWD
|51.900€
|39-48
|Audi Q3 SB PHEV
19kWh | 272pk | FWD
|53.400€
|40-49
✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
BMW
BMW heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.
Cupra
|Foto
|Auto
|CUPRA Formentor PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|CUPRA Formentor PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD
|57.355€
|36-40
|
|CUPRA Terramar PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|50.985€
|36-42
|CUPRA Terramar PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD
|54.615€
|36-42
|CUPRA Leon PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|50.225€
|28-33
|CUPRA Leon PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD
|55.005€
|32-34
|CUPRA Leon Break PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|52.385€
|29-34
|CUPRA Leon Break PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD
|56.995€
|33-35
JLR
Jaguar Land Rover heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.
Lexus
Lexus heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.
Mercedes
Mercedes heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.
Porsche
Porsche heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.
Skoda
|Foto
|Auto
|Skoda Kodiaq PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|
|Skoda Superb Break PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|53.305€
|28-33
Toyota
Toyota heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.
Volkswagen
|Foto
|Auto
|VW Golf PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|VW Golf GTE
19kWh | 272pk | FWD
|53.975€
|30-32
|
|VW Passat PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|61.345€
|29-34
|VW Passat PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD
|66.315€
|30-37
|VW Tayron PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|59.740€
|33-43
|VW Tayron PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD
|70.490€
|38-42
|VW Tiguan 204pk PHEV
19kWh | 204pk | FWD
|56.240€
|33-42
|VW Tiguan PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD
|68.990€
|36-41
Volvo
Volvo heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.
Geen reacties