23 plug-in hybrides die 100% fiscaal aftrekbaar zijn in 2026

Overzicht van plug-in hybrides die bij bestelling in 2026 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor zelfstandigen in België.

In 2026 zijn plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm) 100% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen in de personenbelasting (dus niet voor vennootschappen). De verbruikte elektriciteit is voor deze auto’s eveneens 100% fiscaal aftrekbaar, maar de brandstof is niet aftrekbaar.

Hieronder vind je een overzicht van alle plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm). Alle auto’s hieronder zijn benzinehybrides, er zitten geen dieselhybrides in dit overzicht. Let wel, voor sommige modellen duwen de hogere uitrustingsniveaus de CO2-uitstoot boven de 40 gram. Vergewis je steeds van alle fiscale details in samenspraak met een accountant alvorens tot een aankoop over te gaan.

Laatste update: 8 april 2026

Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Audi

Foto Auto Prijs CO2 Audi A3 SB PHEV

19kWh | 204pk | FWD 45.700€ 25-31 Audi A3 SB PHEV 272pk

19kWh | 204pk | FWD 47.550€ 26-31 Audi Q3 PHEV

19kWh | 272pk | FWD 51.900€ 39-48 Audi Q3 SB PHEV

19kWh | 272pk | FWD 53.400€ 40-49

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.

✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.









BMW

BMW heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Cupra

Foto Auto Prijs CO2 CUPRA Formentor PHEV

19kWh | 204pk | FWD 52.245€ 32-36 CUPRA Formentor PHEV 272pk

19kWh | 204pk | FWD 50.985€ 36-42 CUPRA Terramar PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 54.615€ 36-42 CUPRA Leon PHEV

19kWh | 204pk | FWD 50.225€ 28-33 CUPRA Leon PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 55.005€ 32-34 CUPRA Leon Break PHEV

19kWh | 204pk | FWD 52.385€ 29-34 CUPRA Leon Break PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 56.995€ 33-35

JLR

Jaguar Land Rover heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Lexus

Lexus heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Mercedes

Mercedes heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Porsche

Porsche heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Skoda

Toyota

Toyota heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Volkswagen

Foto Auto Prijs CO2 VW Golf PHEV

19kWh | 204pk | FWD 48.730€ 26-29 VW Golf GTE

19kWh | 204pk | FWD 61.345€ 29-34 VW Passat PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 66.315€ 30-37 VW Tayron PHEV

19kWh | 204pk | FWD 59.740€ 33-43 VW Tayron PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 70.490€ 38-42 VW Tiguan 204pk PHEV

19kWh | 204pk | FWD 56.240€ 33-42 VW Tiguan PHEV 272pk

19kWh | 272pk | FWD 68.990€ 36-41

Volvo

Volvo heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.





