23 plug-in hybrides die 100% fiscaal aftrekbaar zijn in 2026

Overzicht van plug-in hybrides die bij bestelling in 2026 100% fiscaal aftrekbaar zijn voor zelfstandigen in België.

In 2026 zijn plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm) 100% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen in de personenbelasting (dus niet voor vennootschappen). De verbruikte elektriciteit is voor deze auto’s eveneens 100% fiscaal aftrekbaar, maar de brandstof is niet aftrekbaar.

Hieronder vind je een overzicht van alle plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder (volgens de euro 6e-bis-norm). Alle auto’s hieronder zijn benzinehybrides, er zitten geen dieselhybrides in dit overzicht. Let wel, voor sommige modellen duwen de hogere uitrustingsniveaus de CO2-uitstoot boven de 40 gram. Vergewis je steeds van alle fiscale details in samenspraak met een accountant alvorens tot een aankoop over te gaan.

Laatste update: 8 april 2026
Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Audi

FotoAutoPrijsCO2
Audi A3 SB PHEV
19kWh | 204pk | FWD		45.700€25-31
Audi A3 SB PHEV 272pk
19kWh | 204pk | FWD		53.050€31-33

Audi Q6 e-tron

Audi A3 Allstreet PHEV
19kWh | 204pk | FWD		47.550€26-31
Audi Q3 PHEV
19kWh | 272pk | FWD		51.900€39-48
Audi Q3 SB PHEV
19kWh | 272pk | FWD		53.400€40-49
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ CO2: de CO2-uitstoot in gram per km volgens de euro 6e-bis norm.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.




BMW

BMW heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Cupra

FotoAutoPrijsCO2
CUPRA Formentor PHEV
19kWh | 204pk | FWD		52.245€32-36
CUPRA Formentor PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		57.355€36-40

CUPRA Terramar PHEV
19kWh | 204pk | FWD		50.985€36-42
CUPRA Terramar PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		54.615€36-42
CUPRA Leon PHEV
19kWh | 204pk | FWD		50.225€28-33
CUPRA Leon PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		55.005€32-34
CUPRA Leon Break PHEV
19kWh | 204pk | FWD		52.385€29-34
CUPRA Leon Break PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		56.995€33-35
JLR

Jaguar Land Rover heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Lexus

Lexus heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Mercedes

Mercedes heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Porsche

Porsche heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Skoda

FotoAutoPrijsCO2
Skoda Kodiaq PHEV
19kWh | 204pk | FWD		53.935€35-40

Skoda Superb Break PHEV
19kWh | 204pk | FWD		53.305€28-33
Toyota

Toyota heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.

Volkswagen

FotoAutoPrijsCO2
VW Golf PHEV
19kWh | 204pk | FWD		48.730€26-29
VW Golf GTE
19kWh | 272pk | FWD		53.975€30-32

VW Passat PHEV
19kWh | 204pk | FWD		61.345€29-34
VW Passat PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		66.315€30-37
VW Tayron PHEV
19kWh | 204pk | FWD		59.740€33-43
VW Tayron PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		70.490€38-42
VW Tiguan 204pk PHEV
19kWh | 204pk | FWD		56.240€33-42
VW Tiguan PHEV 272pk
19kWh | 272pk | FWD		68.990€36-41
Volvo

Volvo heeft momenteel geen plug-in hybrides in het gamma met een CO2-uitstoot van 40 gram per km of minder volgens de euro 6e-bis-norm.



