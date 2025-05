Dit zijn de 10 best verkochte plug-in hybrides in 2025

We geven een overzicht van de best verkopende plug-in hybride auto’s in Europa, tijdens de eerste vier maanden van 2025.

De verkoop van plug-in hybride auto’s stijgt opnieuw in Europa. Tijdens de eerste 4 maanden van 2025 werden in de EU 11,5% meer nieuwe plug-in hybrides ingeschreven dan tijdens de eerste 4 maanden van 2024. In totaal gaat het om 366.612 stuks. Hieronder vind je een overzicht van de best verkochte modellen.

Foto Auto Sales Prijs 1. Volvo XC60 PHEV 20.678 64.790€ 2. VW Tiguan PHEV 20.008 52.430€

3. BYD Seal U PHEV 16.268 38.890€ 4. Ford Kuga PHEV 14.721 45.375€ 5. Toyota C-HR PHEV 13.266 44.620€ 6. BMW X1 PHEV 11.949 53.250€ 7. Cupra Formentor PHEV 11.015 52.125€ 8. BMW 5 PHEV 9.554 68.850€ 9. Skoda Kodiaq PHEV 9.256 51.280€

Configureer deze op skoda.be advertentie 10. Hyundai Tucson PHEV 8.847 49.999€ Andere PHEV's 231.050 Totaal # PHEV's 366.612

✪ Sales: aantal nieuwe inschrijvingen van januari 2025 t.e.m. april 2025, in Europa (bron: dataforce).

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.





Net als in heel het jaar 2024, staat de Volvo XC60 PHEV ook tijdens de eerste vier maanden van 2025 nog steeds op plaats 1. De rest van de top 3 is wel gewijzigd. De Ford Kuga PHEV verliest zijn tweede plaats en wordt weggekegeld door de VW Tiguan PHEV. De Mercedes GLC PHEV verliest zijn derde plaats aan de Chinese BYD Seal U PHEV.

Ook in België zou de plug-in hybride wel eens opnieuw aan populariteit kunnen gaan winnen, als de regering De Wever I er in slaagt om de fiscaliteit opnieuw te verbeteren. Wil je inspiratie opdoen voor de keuze van je volgende PHEV, dan vind je hier alvast een overzicht van nieuwe plug-hybrides die de komende jaren op de markt komen.