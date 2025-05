Nissan lanceert eerste goedkope elektrische auto

Met de Micra EV introduceert Nissan zijn eerste betaalbare elektrische auto.

Bijna 20 jaar geleden was Nissan met de Leaf een pionier qua elektrische auto’s. Sindsdien is het bij de Japanners echter redelijk stil geworden met de ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen. We kregen ondertussen nog wel de Ariya, maar dat is geen EV waar Nissan hoge volumes van weet te verkopen.

Dat zou nu wel eens kunnen veranderen met de lancering van een nieuwe, volledige elektrische Micra. De Micra deelt zijn technologie met de “5” van alliantiepartner Renault. Daardoor krijgt hij ook dezelfde aandrijflijnen als de Renault 5; er komt een versie met een 40 kWh batterij en 122 pk, en eentje met een 52 kWh batterij en 150 pk. Beide modellen beschikken over voorwielaandrijving en leggen respectievelijk een theoretisch rijbereik (WLTP) van 310 km en 408 km voor.

OOK INTERESSANT: Alle waterstofauto’s die je kan kopen in België (2025)

Officiële prijzen zijn er nog niet, maar afgaande op de prijslijst van de Renault 5, schatten wij dat de goedkoopste elektrische Nissan Micra slechts 25.000€ zal kosten. De eerste leveringen in België volgen naar verwachting begin 2026.