Deze 28 gemeentes krijgen nieuwe trajectcontroles in 2026

Het aantal GAS-boetes zal in 2026 stevig verder stijgen door nieuwe trajectcontroles op deze plaatsen. Van Waregem, over Ninove tot Beringen.

Sinds de wetgeving omtrent GAS-boetes in 2021 uitgebreid werd naar snelheidsovertredingen, schieten de trajectcontroles in Vlaamse gemeenten als paddestoelen uit de grond.

Ondanks het advies van Vlaams minister van mobiliteit Annick De Ridder om geen nieuwe trajectcontroles meer op te zetten in samenwerking met privébedijven, schakelen Vlaamse gemeenten nog een versnelling hoger voor er effectief paal en perk aan wordt gesteld.

In 2026 zijn er maar liefst 28 Vlaamse gemeenten die nieuwe trajectcontroles zullen inhuldigen. Hieronder vind je een overzicht. Zijn we nog een gemeente vergeten? Laat het ons weten in de reacties.

1800 Vilvoorde 1840 Laarne 1860 Meise 2490 Beringen 3530 Zutendaal 3640 Kinrooi 3920 Lommel 3950 Bocholt 8000 Brugge 8020 Oostkamp 8210 Zedelgem 8470 Gistel 8480 Ichtegem 8490 Jabbeke 8510 Waregem 8760 Meulebeke 8790 Waregem 8870 Izegem 9400 Ninove 9500 Geraardsbergen 9660 Brakel 9750 Oosterzele 9800 Deinze 9800 Gottem 9850 Nevele 9850 Merendree 9880 Aalter 9940 Evergem



