Deze 28 gemeentes krijgen nieuwe trajectcontroles in 2026

verkeersbord trajectcontrole Vlaanderen België

Het aantal GAS-boetes zal in 2026 stevig verder stijgen door nieuwe trajectcontroles op deze plaatsen. Van Waregem, over Ninove tot Beringen.

Sinds de wetgeving omtrent GAS-boetes in 2021 uitgebreid werd naar snelheidsovertredingen, schieten de trajectcontroles in Vlaamse gemeenten als paddestoelen uit de grond.

Ondanks het advies van Vlaams minister van mobiliteit Annick De Ridder om geen nieuwe trajectcontroles meer op te zetten in samenwerking met privébedijven, schakelen Vlaamse gemeenten nog een versnelling hoger voor er effectief paal en perk aan wordt gesteld.

In 2026 zijn er maar liefst 28 Vlaamse gemeenten die nieuwe trajectcontroles zullen inhuldigen. Hieronder vind je een overzicht. Zijn we nog een gemeente vergeten? Laat het ons weten in de reacties.

  1. 1800 Vilvoorde
  2. 1840 Laarne
  3. 1860 Meise
  4. 2490 Beringen
  5. 3530 Zutendaal
  6. 3640 Kinrooi
  7. 3920 Lommel
  8. 3950 Bocholt
  9. 8000 Brugge
  10. 8020 Oostkamp
  11. 8210 Zedelgem
  12. 8470 Gistel
  13. 8480 Ichtegem
  14. 8490 Jabbeke
  15. 8510 Waregem
  16. 8760 Meulebeke
  17. 8790 Waregem
  18. 8870 Izegem
  19. 9400 Ninove
  20. 9500 Geraardsbergen
  21. 9660 Brakel
  22. 9750 Oosterzele
  23. 9800 Deinze
  24. 9800 Gottem
  25. 9850 Nevele
  26. 9850 Merendree
  27. 9880 Aalter
  28. 9940 Evergem