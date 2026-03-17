Vlaanderen zoekt 4 locaties voor nieuwe kleine kerncentrales

Voor de bouw van nieuwe kerncentrales met SMR-technologie is de Vlaamse regering sinds vandaag officieel op zoek naar geschikte locaties.

Vorige week zei Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen op de Nuclear Energy Summit in Parijs dat Europa wereldleider moet worden op het vlak van kernenergie. De Vlaamse regering schiet nu al in actie en is op zoek naar 4 locaties om nieuwe kerncentrales te bouwen, zo blijkt uit een artikel van De Tijd deze ochtend.

Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) zal dit vandaag toelichten op de tweede bijeenkomst van de SMR-alliantie, een samenwerkingsverband tussen overheid, werkgeversorganisaties, investeerders en technologiebedrijven.

Ten vroegste in 2040

De technologie die gebruikt zal worden is SMR, de afkorting voor Small Modular Reactors. SMR’s zijn opgezet om kleiner, veiliger en gemakkelijker aan en uit te schakelen zijn dan klassieke kerncentrales zoals in Doel of Tihange. De SMR-technologie is echter nog volop in ontwikkeling. China bouwt momenteel al een SMR-centrale in Changjiang die binnen enkele jaren reeds operationeel zou moeten zijn. Experten verwachten dat Europa pas een eerste operationele SMR-centrale zal hebben tegen 2040.





