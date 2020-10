4 nieuwe elektrische auto’s die in september 2020 onthuld werden

September 2020 loopt alweer op z’n einde, en ook deze maand werden weer heel wat nieuwe elektrische wagens onthuld of gelanceerd. We geven een overzicht.

1. Skoda Enyaq iV

Skoda lanceerde z’n Enyaq iV, een volledig elektrische SUV die met verschillende batterijgroottes komt. Skoda gaf de foto’s en prijzen vrij van de Enyaq 50, Enyaq 60 en Enyaq 80. Die hebben een praktische range van respectievelijk 200, 225 en 300 km en hebben een vanafprijs van 34.500€, 38.500€ en 44.800€. De prijzen van de vierwielaangedreven 80x en de sportieve Enyaq RS volgen later. De eerste leveringen starten begin 2021.

2. VW ID.4

Ook de Enyaq’s bloedbroeder, de Volkswagen ID.4, verscheen in september op het toneel. De ID.4 met 77 kWh (praktijkrange van 300 km) wordt leverbaar vanaf begin 2021 en kost minstens 49.950€. Eind 2021 volgt een goedkopere versie met 52 kWh batterij.

3. Opel Mokka-e

Opel gaf deze maand alle foto’s en prijzen vrij van hun eerste compacte elektrische SUV, de Mokka-e. Deze elektrische auto kost in België minstens 36.200€, en z’n 50 kWh batterij brengt je in realiteit ongeveer 250 km ver op een lading. De eerste leveringen volgen begin 2021.

4. Honda SUV e:concept

Honda toonde in Shanghai de conceptversie van wat hun tweede elektrische auto moet worden. Wanneer de productieversie van de Honda SUV e:concept leverbaar wordt is niet bekend, maar we verwachten hem niet voor 2023 in de showrooms.

