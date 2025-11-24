4 nieuwe elektrische auto’s die in november 2025 onthuld werden

November 2025 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs km 1. Porsche Cayenne

108kWh | 442pk | AWD 108.148€ 515 2. Porsche Cayenne Turbo

108kWh | 1156pk | AWD 169.461€ 500 3. Renault Twingo EV

27kWh | 82pk | FWD 19.500€ 210 4. Toyota Hilux EV

59kWh | 196pk | AWD 65.000€ 560