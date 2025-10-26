7 nieuwe elektrische auto’s die in oktober 2025 onthuld werden
Oktober 2025 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.
Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.
|Foto
|Auto
|Prijs
|km
|1. Tesla Model Y Standard
60kWh* | 270pk* | RWD
|vanaf 435€ p/m
|2. Mercedes CLA 200
58kWh | 224pk | RWD
|49.610€
|430
|3. Porsche Macan GTS
95kWh | 571pk | AWD
|106.800€
|445
|4. Tesla Model S
(update 2026)
96kWh* | 685pk | AWD
|110.990€
|560
|5. Tesla Model S Plaid
(update 2026)
96kWh* | 1033pk | AWD
|120.990€
|490
|6. Tesla Model X
(update 2026)
96kWh* | 685pk | AWD
|115.990€
|480
|7. Tesla Model X Plaid
(update 2026)
96kWh* | 1033pk | AWD
|125.990€
|455
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto nog geen WLTP-waardes heeft, wordt de realistische actieradius geschat door de redactie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.