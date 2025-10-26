7 nieuwe elektrische auto’s die in oktober 2025 onthuld werden

Oktober 2025 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs km 1. Tesla Model Y Standard

60kWh* | 270pk* | RWD 39.990€ 425 VW ID.7 Tourer Rij hem vanaf 435€ p/m 2. Mercedes CLA 200

58kWh | 224pk | RWD 49.610€ 430 3. Porsche Macan GTS

95kWh | 571pk | AWD 106.800€ 445 4. Tesla Model S

(update 2026)

96kWh* | 685pk | AWD 110.990€ 560 5. Tesla Model S Plaid

(update 2026)

96kWh* | 1033pk | AWD 120.990€ 490 6. Tesla Model X

(update 2026)

96kWh* | 685pk | AWD 115.990€ 480 7. Tesla Model X Plaid

(update 2026)

96kWh* | 1033pk | AWD 125.990€ 455