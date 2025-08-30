4 nieuwe elektrische auto’s die in augustus 2025 onthuld werden

Augustus 2025 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs km 1. Nio Firefly EV

41kWh | 143pk | RWD 29.990€ 265 2. Peugeot e-308 facelift

55kWh | 156pk | FWD 40.000€ 360 3. Peugeot e-308 SW facelift

55kWh | 156pk | FWD 42.000€ 350 4. Tesla Model Y Performance

75kWh* | 460pk | AWD 62.990€ 460