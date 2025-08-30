4 nieuwe elektrische auto’s die in augustus 2025 onthuld werden
Augustus 2025 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.
Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.
|Foto
|Auto
|Prijs
|km
|1. Nio Firefly EV
41kWh | 143pk | RWD
|2. Peugeot e-308 facelift
55kWh | 156pk | FWD
|40.000€
|360
|3. Peugeot e-308 SW facelift
55kWh | 156pk | FWD
|42.000€
|350
|4. Tesla Model Y Performance
75kWh* | 460pk | AWD
|62.990€
|460
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto nog geen WLTP-waardes heeft, wordt de realistische actieradius geschat door de redactie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
2 reacties
En de Kia PV5 Passenger?
Wat is hij mooi met die dyson inlaat