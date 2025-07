2 nieuwe elektrische auto’s die in juli 2025 onthuld werden

Juli 2025 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs km 1. Hyundai Ioniq 6 N

80kWh* | 650pk | AWD 80.000€ 400 2. Mercedes CLA 250+

Shooting Brake

85kWh | 272pk | RWD 58.000€ 590 2. Mercedes CLA 350 AWD

Shooting Brake

85kWh | 354pk | AWD 70.000€ 575