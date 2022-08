4 nieuwe elektrische auto’s die in juli 2022 onthuld werden

Juli 2022 begint alweer op z’n einde te lopen, dus wordt het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden. Hier volgt een overzicht:

1. Ioniq 6

Hyundai heeft deze maand het doek getrokken van de Ioniq 6, een elektrische auto die zich in het Hyundai-gamma boven de “Ioniq 5” gaat positioneren. De auto wordt leverbaar met achterwiel- of vierwielaandrijving en verschillende batterijgroottes. De eerste Belgische leveringen mogen we tijdens de eerste helft van 2023 verwachten.

2. MG 4 Electric

Het Europese gamma van het Chinese MG begint aardig aan te dikken. Want na de ZS EV (elektrische SUV), de Marvel R (elektrische SUV), de EHS (plug-in hybride SUV) en de 5 Electric (elektrische break) heeft MG nu een vijfde auto klaar voor productie. Het gaat om de MG 4 Electric, een volledig elektrische hatchback die wat hoger op zijn pootjes staat.

Bij de MG 4 krijg je de keuze uit een 51 kWh of 64 kWh batterij, en 170 pk of 204 pk op de achterwielen. Later zou er ook nog een vierwielaandrijver volgen.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar de eerste exemplaren moeten eind 2022 al op onze wegen verschijnen.

3. Sono Sion

De eerste concept van de Sion dateert ondertussen al van 2017, maar nu, 5 jaar later, heeft het Duitse Sono Motors de productieversie klaar. De Sion is een elektrische auto die zoveel geïntegreerde zonnecellen heeft dat je wekelijks tot 112 km op zonnestroom kan rijden. Wil je verder, dan zal je de 54 kWh batterij gewoon moeten opladen.

Een officiële prijs is er nog niet, maar verwacht je aan ongeveer 30.000€. De productie moet midden 2023 starten in Finland. Wij verwachten hem ten vroegste in 2024 op de Belgische wegen.

4. Aiways U5 (MY2023)

Deze volledig elektrische Aiways U5 kan je in België reeds bestellen sinds 2020, en nu achten de Chinezen het tijd voor een modeljaarupdate. Het design blijft ongewijzigd, maar de ingebouwde AC-lader ziet z’n vermogen wel stijgen van 6,6 kW naar 11 kW. Het snellaadvermogen (DC) blijft gewoon op 90 kW zitten.

Verder wordt er gesleuteld aan de uitrustingsniveaus, die voortaan niet meer “Standard” en “Premium” heten, maar wel “XCITE” en “PRIME”.

In deze inflatoire tijden krijgt uiteraard ook de vanafprijs een update. Die stijgt namelijk van 37.100€ naar 40.323€.

