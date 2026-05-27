5 nieuwe elektrische auto’s die in mei 2026 onthuld werden (UPDATE)

Mei 2026 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs km 1. Skoda Epiq 35

37kWh | 116pk | FWD 27.000€ 250 1. Skoda Epiq 40

37kWh | 135pk | FWD 29.000€ 250 1. Skoda Epiq 55

51kWh | 211pk | FWD 32.990€ 350 2. Lancia Gamma EV 55.000€ 400* 3. Lexus TZ 550e

96kWh* | 408pk | AWD 90.000€ 425* 4. Mercedes-AMG GT 4 55

100kWh* | 816pk | AWD 160.000€ 550* 4. Mercedes-AMG GT 4 63

100kWh* | 1169pk | AWD 200.000€ 520* 5. Ferrari Luce

117kWh* | 1050pk | AWD 550.000€ 425*

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België. Schuingedrukte prijzen zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto nog geen WLTP-waardes heeft, wordt de realistische actieradius geschat door de redactie.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.









