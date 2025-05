8 nieuwe elektrische auto’s die in mei 2025 onthuld werden

Mei 2025 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs km 1. BYD Dolphin Surf

28kWh* | 88pk | FWD 21.290€ 175 1. BYD Dolphin Surf Boost

41kWh* | 88pk | FWD 23.290€ 260 2. Citroën ë-C5 Aircross EV

73kWh | 213pk | FWD 48.000€ 390 2. Citroën ë-C5 Aircross EV LR

96kWh* | 231pk* | FWD 52.000€ 510 3. DS N°4 E-Tense

58kWh | 213pk | FWD 48.000€ 360 4. Jeep Compass EV

74kWh | 213pk | FWD 46.129€ 400 5. KGM Musso EV

80kWh* | 207pk* | FWD 44.490€ 350 5. KGM Musso EV AWD

80kWh* | 414pk* | AWD 49.000€ 340 6. MG S5 EV SR

47kWh | 170pk | RWD 33.985€ 270 6. MG S5 EV LR

62kWh | 231pk | RWD 37.485€ 380 7. Nissan Micra EV 90kW

40kWh | 122pk | FWD 25.000€ 250 7. Nissan Micra EV 110kW

52kWh | 150pk | FWD 30.000€ 330 8. Toyota bZ4X Touring

71kWh* | 224pk | FWD 47.500€ 375 8. Toyota bZ4X Touring AWD

71kWh* | 380pk | AWD 65.000€ 360