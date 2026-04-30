6 nieuwe elektrische auto’s die in april 2026 onthuld werden

/ 30 april 2026 /

Nieuwe elektrische auto opladen

April 2026 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

FotoAutoPrijskm
1. Mercedes C 400 4Matic
94kWh | 490pk | AWD		70.000€540*
2. Hyundai Ioniq 3
40kWh* | 136pk | FWD		27.500€270*
3. VW ID. Polo 37kWh
37kWh | 116pk | FWD		24.500€240*
3. VW ID. Polo 37kWh 135pk
37kWh | 135pk | FWD		26.000€235*
3. VW ID. Polo 52kWh
52kWh | 211pk | FWD		30.000€320*
4. VW ID.3 Neo 50kWh
50kWh | 170pk | RWD		33.000€330
4. VW ID.3 Neo 58kWh
58kWh | 190pk | RWD		38.000€390
4. VW ID.3 Neo 79kWh
79kWh | 231pk | RWD		44.000€505
5. Audi Q4 (facelift)
59kWh | 204pk | RWD		52.900€330
5. Audi Q4 77kWh
77kWh | 286pk | RWD		57.900€425
5. Audi Q4 AWD
77kWh | 299pk | AWD		60.000€415
5. Audi Q4 AWD 340pk
77kWh | 340pk | AWD		65.000€405
6. Audi Q4 SB (facelift)
59kWh | 204pk | RWD		54.900€340
6. Audi Q4 SB 77kWh
77kWh | 286pk | RWD		59.900€435
6. Audi Q4 SB AWD
77kWh | 299pk | AWD		62.000€425
6. Audi Q4 SB AWD 340pk
77kWh | 340pk | AWD		67.000€415
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België. Schuingedrukte prijzen zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto nog geen WLTP-waardes heeft, wordt de realistische actieradius geschat door de redactie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.


