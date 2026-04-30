6 nieuwe elektrische auto’s die in april 2026 onthuld werden

April 2026 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs km 1. Mercedes C 400 4Matic

94kWh | 490pk | AWD 70.000€ 540* 2. Hyundai Ioniq 3

40kWh* | 136pk | FWD 27.500€ 270* 3. VW ID. Polo 37kWh

37kWh | 116pk | FWD 24.500€ 240* 3. VW ID. Polo 37kWh 135pk

37kWh | 135pk | FWD 26.000€ 235* 3. VW ID. Polo 52kWh

52kWh | 211pk | FWD 30.000€ 320* 4. VW ID.3 Neo 50kWh

50kWh | 170pk | RWD 33.000€ 330 4. VW ID.3 Neo 58kWh

58kWh | 190pk | RWD 38.000€ 390 4. VW ID.3 Neo 79kWh

79kWh | 231pk | RWD 44.000€ 505 5. Audi Q4 (facelift)

59kWh | 204pk | RWD 52.900€ 330 5. Audi Q4 77kWh

77kWh | 286pk | RWD 57.900€ 425 5. Audi Q4 AWD

77kWh | 299pk | AWD 60.000€ 415 5. Audi Q4 AWD 340pk

77kWh | 340pk | AWD 65.000€ 405 6. Audi Q4 SB (facelift)

59kWh | 204pk | RWD 54.900€ 340 6. Audi Q4 SB 77kWh

77kWh | 286pk | RWD 59.900€ 435 6. Audi Q4 SB AWD

77kWh | 299pk | AWD 62.000€ 425 6. Audi Q4 SB AWD 340pk

77kWh | 340pk | AWD 67.000€ 415

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België. Schuingedrukte prijzen zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto nog geen WLTP-waardes heeft, wordt de realistische actieradius geschat door de redactie.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.










