5 nieuwe elektrische auto’s die in januari 2026 onthuld werden

/ 22 januari 2026 / Geef een reactie / e-auto

2026 Volvo EX60 opladen

Januari 2026 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

FotoAutoPrijskm
1. Volvo EX60 P6
80kWh | 374pk | RWD		62.990€450*
2. Volvo EX60 P10
91kWh | 510pk | AWD		65.990€500*
3. Volvo EX60 P12
112kWh | 680pk | AWD		69.990€600*
4. Volvo EX60 Cross Country
91kWh | 510pk | AWD		70.000€490*
5. Kia EV228.000€250*
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België. Schuingedrukte prijzen zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto nog geen WLTP-waardes heeft, wordt de realistische actieradius geschat door de redactie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.

