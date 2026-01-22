5 nieuwe elektrische auto’s die in januari 2026 onthuld werden

Januari 2026 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs km 1. Volvo EX60 P6

80kWh | 374pk | RWD 62.990€ 450* 2. Volvo EX60 P10

91kWh | 510pk | AWD 65.990€ 500* 3. Volvo EX60 P12

112kWh | 680pk | AWD 69.990€ 600* 4. Volvo EX60 Cross Country

91kWh | 510pk | AWD 70.000€ 490* 5. Kia EV2 28.000€ 250*

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België. Schuingedrukte prijzen zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto nog geen WLTP-waardes heeft, wordt de realistische actieradius geschat door de redactie.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.







