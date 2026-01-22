5 nieuwe elektrische auto’s die in januari 2026 onthuld werden
Januari 2026 loopt alweer op z’n einde, dus het is tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.
Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.
|Foto
|Auto
|Prijs
|km
|1. Volvo EX60 P6
80kWh | 374pk | RWD
|2. Volvo EX60 P10
91kWh | 510pk | AWD
|65.990€
|500*
|3. Volvo EX60 P12
112kWh | 680pk | AWD
|69.990€
|600*
|4. Volvo EX60 Cross Country
91kWh | 510pk | AWD
|70.000€
|490*
|5. Kia EV2
|28.000€
|250*
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto nog geen WLTP-waardes heeft, wordt de realistische actieradius geschat door de redactie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.