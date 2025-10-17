De Tesla Model Y is een volledig elektrische SUV met een realistisch rijbereik tot 500 km. De auto is momenteel (2025) te bestellen en leverbaar in België.

Laatste update: 17 oktober 2025

Automerken passen hun prijzen regelmatig aan in de loop van het jaar. Deze pagina wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data.



Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Tesla Model Y prijs

Een Tesla Model Y kopen kan in België vanaf 39.990€ inclusief BTW. De prijzen van alle versies vind je in onderstaande tabel.

Versie Prijs Actieradius Tesla Model Y Standard

60kWh* | 270pk* | RWD | 1981kg | 25min 39.990€ 425 km Tesla Model Y Premium RWD

75kWh* | 340pk | RWD | 1976kg | 25min 50.990€ 500 km Tesla Model Y Premium AWD

80kWh* | 514pk | AWD | 2072kg | 30min 53.990€ 490 km Tesla Model Y Performance

80kWh* | 627pk | AWD | 2108kg | 30min 62.990€ 465 km

✪ Prijs: nieuwprijzen in België, inclusief BTW.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ min: gemiddelde tijd in minuten om de batterij te laden van 10% tot 80% aan een snellader.

✪ Waarden met een sterretje zijn schattingen door de redactie.

✪ Actieradius: de realistische range (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH), afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.





Foto’s