Niemand wil mobiliteitsbudget i.p.v. bedrijfswagen, toch wordt het verplicht

Belgische bedrijven zullen verplicht worden om aan hun werknemers een mobiliteitsbudget aan te bieden in plaats van een bedrijfswagen.

In het Belgische federale regeerakkoord 2025-2029 staat dat werkgevers het mobiliteitsbudget verplicht zouden moeten aanbieden aan hun werknemers vanaf januari 2026. Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers alternatieve mobiliteitsvormen kiezen (zoals het openbaar vervoer) in plaats van een bedrijfswagen.

De federale overheid was echter nog niet klaar met de modaliteiten die nodig zijn om dit verplicht te maken. Daardoor besliste de federale regering in november 2025 om de verplichting uit te stellen tot januari 2027.

Het mobiliteitsbudget bestaat nu al, maar er wordt amper gebruik van gemaakt, ondanks de fiscale stimuli die eraan verbonden zijn. Volgens gegevens van Acerta maken slechts 3,4% van de werknemers die recht hebben op een mobiliteitsbudget, er ook gebruik van. Werknemers blijven dus liever kiezen voor de klassieke bedrijfswagen, ook al zijn ze in de meeste gevallen verplicht om een volledig elektrische auto te kiezen.



