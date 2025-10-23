Mobiliteitsbudget verplicht in 2026, nettoloon kan duizenden euro’s stijgen

Werknemers kunnen duizenden euro’s nettoloon extra verdienen door hun bedrijfswagen in te ruilen voor het mobiliteitsbudget, maar twee maanden voor de verplichte invoering heeft de federale overheid de modaliteiten nog steeds niet klaar.

In het Belgische federale regeerakkoord 2025-2029 staat dat bedrijven hun werknemers met bedrijfswagen verplicht een mobiliteitsbudget moeten kunnen aanbieden vanaf 1 januari 2026.

Er zijn in België ongeveer 600.000 werknemers met een bedrijfswagen, en via het mobiliteitsbudget wil de regering dat aantal afbouwen en deze mensen laten kiezen voor gezondere en groenere vormen van mobiliteit, zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Het mobiliteitsbudget bedraagt minimaal 3.164€ en maximaal 16.875€ per jaar (zal nog geïndexeerd worden in 2026). Het mag besteed worden aan duurzame mobiliteitsvormen en huisvestingskosten die de duur van het woon-werk verkeer verkorten.

Het saldo mag cash uitgekeerd worden, mits een belasting van 38,07% (speciale werknemersbijdrage), en zo kunnen werknemers hun nettoloon in de betere gevallen enkele duizenden euro’s per jaar verhogen.

Werkgevers- en mobiliteitsorganisaties zoals Renta en Febiac trekken echter aan de alarmbel. Twee maanden voor de deadline heeft de federale regering immers nog geen praktische modaliteiten klaar, en daardoor weten de meeste bedrijven niet hoe ze het mobiliteitsbudget in de praktijk moeten integreren in hun HR-beleid. Nu de federale regering op omvallen staat, is er wat dat betreft ook geen snelle vooruitgang in zicht.