Mercedes haalt enkele elektrische auto’s uit het gamma

Wegens matig succes schrapt Mercedes belangrijke elektrische modellen uit de line-up.

Automerken halen met de regelmaat van de klok modellen uit het gamma, dus dat is niets bijzonders. Wel opvallend is dat Mercedes nu twee modellen schrapt die pas in 2022 geïntroduceerd werden.

Het gaat om de volledig elektrische EQE (foto’s) en EQE SUV (foto’s). Mercedes heeft beslist dat deze geen nieuwe versie krijgen. Omstreeks 2027 zullen de laatste EQE’s en EQE SUV’s van de band rollen.

Wel komen er nieuwe elektrische modellen die in dezelfde of in een iets lagere klasse gepositioneerd worden. Dit jaar zal er nog een volledig elektrisch GLC (SUV) voorgesteld worden, in 2026 volgt een volledig elektrische C-Klasse (sedan/break) en omstreeks 2027 volgt ook een volledig elektrische E-Klasse (sedan/break) en GLE (SUV).