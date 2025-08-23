“Mercedes hybrides krijgen BMW-motoren vanaf 2027”

Door de hogere invoertarieven van Trump zou Mercedes BMW-benzinemotoren willen gebruiken in zijn plug-in hybrides.

Volgens een artikel in het Duitse blad Manager Magazin staat er een kleine aardverschuiving op til in de autosector. Mercedes zou namelijk benzinemotoren willen inkopen bij aartsrivaal BMW.

Mercedes zou interesse tonen in de B48-benzinemotor van BMW, een 2.0-liter viercilinder. Deze motor gaat goed samen met plug-in hybride technologie.

Een belangrijke reden hiervoor is dat de 1.5 benzinemotor die Mercedes momenteel voor plug-in hybrides gebruikt, in China gebouwd wordt. Dat is problematisch wegens de hogere Amerikaanse invoertarieven die Trump oplegt aan producten uit China.

Als de deal er komt, zouden we vanaf 2027 al CLA’s, GLA’s en GLB’s kunnen zien rijden met BMW-motoren.