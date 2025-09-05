Elektrische Mercedes GLC: prijs & info (2026)

De elektrische Mercedes GLC is een volledig elektrische SUV, die nog niet volledig onthuld is, maar naar verwachting vanaf de lente van 2026 te bestellen zal zijn in België.

Laatste update: 5 september 2025

Mercedes GLC EV prijs

Volgens onze inschatting zal de elektrische Mercedes GLC in België een vanafprijs krijgen van ongeveer 70.000€. Er zullen verschillende versies beschikbaar zijn, met o.a. achterwiel- of vierwielaandrijving.

Versie Prijs Actieradius Mercedes GLC EV RWD

90kWh* | 270pk* | RWD 70.000€* 500 km* Mercedes GLC EV AWD

90kWh* | 400pk* | AWD 73.000€* 480 km*

✪ Prijs: nieuwprijzen in België, inclusief BTW. Prijzen met een sterretje zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ min: gemiddelde tijd in minuten om de batterij te laden van 10% tot 80% aan een snellader.

✪ Waarden met een sterretje zijn schattingen door de redactie, in het geval de exacte waarde nog niet bekend is.

✪ Actieradius: de realistische range (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.





Foto’s