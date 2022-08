Mercedes EQS SUV krijgt Belgische prijs

Mercedes heeft deze week de prijzen aangekondigd van de nieuwe, volledig elektrische, EQS SUV.

Het elektrische Mercedes EQ-gamma begint aardig aan te dikken, want na de EQA, EQB, EQC, EQE, EQS en EQV vervoegt nu de EQS SUV het gamma.

De EQS SUV is een “full size” SUV met volledig elektrische aandrijflijn. Initieel wordt de auto leverbaar met de 450+ (108kWh|265kW|RWD), de 450 4Matic (108kWh|265kW|AWD) en de 580 4Matic (108kWh|400kW|AWD) aandrijflijnen.

Deze drie versies beschikken over een dikke 108 kWh batterij (netto capaciteit) die, naargelang de uitvoering, voor een theoretisch rijbereik (WLTP) tot 672 km zorgt. In de praktijk zal dat uiteraard, naargelang het rijgedrag en de omstandigheden, gemakkelijk 20% tot 30% lager uitvallen. Dat zorgt er nog altijd voor dat de realistische actieradius van een EQS SUV boven de 400 km uitkomt, en met wat geluk en zelfbeheersing de 500 km moet kunnen overschrijden.

Maybach volgt in 2023

Laden kan de EQS SUV ook. Aan de middelsnelle AC-laadpaal standaard tot 11 kW, en optioneel tot 22 kW op sommige modellen. Aan de DC-snelladers absorbeert de EQS SUV de elektronen aan maximaal 207 kW vermogen. Daarmee krijg je de accu van 10% tot 80% geladen in ongeveer 30 minuten.

Prijzen starten vanaf 119.427€ voor de 450+, 126.445€ voor de 450 4Matic en 169.400€ voor de 580 4Matic. Directe concurrenten zijn de BMW iX (81.200€), de aankomende Audi e-tron facelift en de Tesla Model X Plaid (143.990€).

De EQS SUV is momenteel het paradepaardje in het EQ-gamma, maar zal in 2023 nog een trapje hoger getild worden door een Maybach-versie.

