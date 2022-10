Mercedes EQA 250+ voegt stilletjes meer actieradius toe

De elektrische Mercedes EQA doet het voortaan met een grotere batterij en meer actieradius.

Wanneer een automerk meer actieradius toevoegt aan een elektrisch model, krijg ik gewoonlijk een persbericht vol lofzang, maar niet zo in dit geval. Mercedes heeft afgelopen zomer namelijk stilletjes meer batterijcapaciteit gelepeld in de EQA, de instapper van het elektrische EQ-gamma.

Tot voor de zomer kon je de EQA verkrijgen met drie aandrijflijnen; de 250, de 300 4Matic en de 350 4Matic. Al deze auto’s beschikken over een 66 kWh batterij (netto).







Afgelopen zomer lanceerde Mercedes een licht geüpdate versie van de EQA 250. Deze behoudt dezelfde batterij, maar de auto werd opnieuw naar de WLTP-test gestuurd. Het resultaat is dat de WLTP-actieradius (gecombineerd) gestegen is van 429 km naar 496 km. Overigens werd het koppel met 10 Nm verhoogd (385 Nm), en sprint de auto nu 0,3 seconden sneller naar de 100 (8,6 seconden).

Meer batterij, hogere prijs

Tegelijkertijd lanceerde Mercedes ook een nieuwe versie, de EQA 250+. Deze beschikt over 4 kWh batterijcapaciteit extra (70 kWh netto), en legt een WLTP-rijbereik voor van 531 km. Zo is dit meteen de EQA met het grootste rijbereik in het gamma.

Een update, dat wil meestal ook zeggen, een hogere prijs. De instapper, de EQA 250, ziet z’n prijskaartje stijgen van 52.151€ naar 57.717€ (+10,6%). De EQA 250+ werd in de markt gezet aan 59.774€. De EQA 300 4Matic stijgt van 57.354€ naar 63.041€ (+9,9%) en de EQA 350 4Matic van 60.258€ naar 65.945€ (+9,4%). De hoge inflatie heeft duidelijk nog geen saturatiepunt bereikt.

