Mercedes eCitan is nieuwe elektrische bestelwagen

Met de elektrische eCitan heeft Mercedes nu heel z’n bestelwagen-gamma geëlektrificeerd.

Niet enkel elektrische personenwagens schieten als paddestoelen uit de grond, ook het elektrische bestelwagen aanbod is ondertussen reeds aanzienlijk.

Mercedes bijvoorbeeld heeft al een elektrische Sprinter, een elektrische Vito én een elektrische V-Klasse (EQV).





Deze week heeft Mercedes een volledig nieuwe Citan, de kleinste bestelauto in het gamma, voorgesteld. Ook die krijgt, naast een resem dieselmotoren, een elektrische aandrijving in de optielijst. Daarmee zijn alle camionettes in de Mercedes line-up van een volledig elektrische aandrijving voorzien.

Actieradius

De Mercedes eCitan beschikt over een 44 kWh batterij (bruikbare capaciteit), goed voor een WLTP-actieradius van ongeveer 285 km. Wij denken dat het realistische rijbereik dichter bij 230 km zal liggen. De voorwielen worden aangedreven door een elektromotor met 75 kW vermogen en 245 Nm koppel. De topsnelheid is begrensd op 130 km/u.

De eCitan beschikt over een 11 kW wisselstroomlader, en optioneel over 22 kW. DC-snelladen (CCS) kan maximaal aan 75 kW, goed voor een 10% tot 80% laadbeurt in ongeveer 40 minuten.

Prijzen worden pas later dit jaar bekend gemaakt, maar we doen een gokje op een vanafprijs van 30.000€ exclusief BTW.

In 2022 komt Mercedes ook een elektrisch familiebusje op basis van de eCitan, de EQT.

