De elektrische Mercedes CLA is een volledig elektrische auto met een realistisch rijbereik tot 595 km. De auto is momenteel (2025) te bestellen en leverbaar in België.

Laatste update: 30 april 2025

Mercedes CLA EV prijs

Een elektrische Mercedes CLA kopen kan in België vanaf 56.870€ inclusief BTW. De prijzen van alle versies vind je in onderstaande tabel.

Versie Prijs Actieradius Mercedes CLA 58kWh

58kWh* | 272pk* | RWD | 1950kg* | 25min* NA 400* Mercedes CLA 250+

85kWh | 272pk | RWD | 2055kg | 25min 56.870€ 595 Mercedes CLA 350 4Matic

85kWh | 354pk | AWD | 2135kg | 25min 69.575€ 580

✪ Prijs: nieuwprijzen in België, inclusief BTW. Prijzen met een sterretje zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ min: gemiddelde tijd in minuten om de batterij te laden van 10% tot 80% aan een snellader.

✪ Waarden met een sterretje zijn schattingen door de redactie, in het geval de exacte waarde nog niet bekend is.

✪ Actieradius: de realistische range (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.





