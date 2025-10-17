Deze elektrische Mercedes is voortaan 5.445€ goedkoper in België

De Mercedes CLA krijgt een nieuwe instapversie, en die kost 5.445€ minder dan de vroegere goedkoopste versie.

De volledig nieuwe Mercedes CLA werd dit jaar gelanceerd met twee volledig elektrische aandrijflijn, de “250+” en de “CLA 350 4Matic”. Vandaag lanceert Mercedes een goedkopere instapversie, de 200.

De CLA 200 krijgt een 58 kWh batterij (netto), 224 pk en achterwielaandrijving. In België krijgt hij een vanafprijs van 49.610€ inclusief BTW. De vanafprijzen van de 250+ en 350 AWD zijn ook licht gedaald, en deze modellen kosten voortaan 55.055€ en 63.888€. Daardoor is het prijsverschil tussen de 200 en de 250+ 5.445€.