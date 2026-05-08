Zoveel kost nieuwe elektrische Mercedes C-Klasse in België (2026)

Mercedes België heeft zojuist de prijs vrijgegeven van de allereerste elektrische Mercedes C-Klasse.

Vorige maand stelde Mercedes z’n eerste C-Klasse ooit voor. Deze wordt gelanceerd met de “400 4Matic” aandrijflijn, die een 94 kWh batterij (netto capaciteit) heeft, vierwielaandrijving, 490 pk en een theoretisch rijbereik van 760 km (WLTP).

Mercedes heeft ons vandaag laten weten dat deze auto in België aangeboden wordt vanaf 67.034€ inclusief BTW. De eerste leveringen zouden nog in 2026 moeten plaatsvinden.

Later volgen er naar verwachting ook nog andere aandrijflijnen, waaronder een goedkopere instapversie.





