We gingen op pad met de Grecale Folgore, de eerste elektrische SUV van Maserati.

Op het vlak van auto’s lijd ik aan nostalgie.

Met elektrificatie ben ik mee, maar de trend die Tesla in 2012 ingezet heeft om van een auto een rijdende tablet te maken, gaat er niet in.

Ik wil knopjes, knopjes en nog eens knopjes. In ieder geval toch voor de belangrijkste zaken zoals klimaatregeling en audio.

Een degelijk afgewerkt interieur met stoelbekleding gemaakt van dieren.

Als het even kan een analoge tellerpartij om de snelheid af te lezen, want mijn ogen willen geen uren naar lcd’s staren.

Ik ben niet volledig tegendraads. Digitalisering moet zijn intrede doen, al mag dat blijven hangen eind jaren negentig. Met monokleur schermen waar je te grote pixels op ziet, en een gedateerd infotainment-systeem dat je het gevoel geeft dat zelfs de CIA niet meer weet hoe het gehackt moet worden.

Waar vind je momenteel een nieuwe elektrische auto met alle bovenstaande karakteristieken?

Nergens natuurlijk.

Al doet Maserati met de Grecale Folgore zijn best om consumenten met mijn aandoening tegemoet te komen.

Dat begint bij het instappen. De Grecale verwelkomt je met een klassiek luxueus interieur, degelijk aanvoelende materialen en mooie stoelen met een geborduurd Maserati-embleem.

Wegrijden gaat, zoals bij quasi elke elektrische auto, geruisloos. De ophanging van de auto is subliem comfortabel afgesteld, ideaal om helemaal uitgerust op je bestemming aan te komen.

Trap je het pedaal harder in, dan stuurt de Grecale Folgore verrassend scherp en sportief voor een SUV. De auto voelt tijdens het bochtenwerk kleiner dan hij is, wat uiteraard positief is. Akkoord, sportief rijden zou je misschien liever doen met de V6-benzinemotor die Maserati ook aanbiedt, maar als je aanslagbiljet je er aan herinnert dat je elektrisch moet gaan rijden, is deze Folgore geen strafkamp.

Het onderstel komt ook op de snelweg helemaal tot zijn recht. Tot 180 km/u gaat het zo moeiteloos en stabiel dat het lijkt alsof je aan 70 over een Vlaamse gewestweg aan het slenteren bent.

Mijn introductie doet misschien vermoeden dat het infotainment-systeem van deze Grecale niet mee is met de tijd, maar dat is niet zo. Je krijgt, misschien spijtig genoeg, een lcd-scherm achter het stuur, twee lcd-schermen (ook voor de bediening van de klimaatregeling…) op het dashboard, een head-up display en een perfect functionerende Apple CarPlay en Android Auto. Je kan zelfs je telefoon draadloos opladen. Geen ideale situatie voor een nostalgicus, maar het uitmuntende rijgedrag in combinatie met het kwalitatieve interieur en de klassieke drietand op het stuur die je er continu aan herinnert dat je met een statige Maserati onderweg bent, maken het moderne autorijden dragelijk.

Zijn er ook punten van kritiek?

Wel, zelfs als nostalgicus zou ik graag een frunk hebben om vuile laadkabels in te gooien. Het snellaadvermogen, dat topt bij 150 kW, mag opgetrokken worden. Maserati, dat digitale analoge klokje op het dashboard, vervang het alsjeblieft door een analoog analoog klokje. De auto oogt elegant in profiel en langs achter, maar de voorlichten zijn nogal stuntelig vormgegeven. Ook de grille kan wat verfijning gebruiken, iets dat misschien aangepakt kan worden bij een mogelijke facelift. Wil je daar niet op wachten, dan kan je nu bij de Maserati showroom terecht voor een Grecale Folgore vanaf 112.000€, ook onder De Wever I nog steeds 100% fiscaal aftrekbaar voor Belgische bedrijven. Zijn belastingen voor jou geen probleem, dan kan je ook opteren voor een 4-cilinder benzine aan 92.200€ of de V6 aan 128.400€.

Specificaties