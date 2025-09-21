Brussel stuurt eigenaars van euro 5 diesels gratis naar autosalon

Brusselse eigenaars van euro 2-benzineauto’s en euro 5 diesels die niet meer in de lage-emissiezone (LEZ) van Brussel mogen rijden, mogen gratis naar het autosalon.

Vorige week besliste het Grondwettelijk Hof dat euro-5-dieselauto’s en euro-2-benzineauto’s per direct verboden zijn in de lage-emissiezone van Brussel. De Brusselse regering liet ondertussen reeds weten dat er evenwel pas beboet zal worden vanaf 1 april 2026.

Aangezien het in Brussel alleen al gaat om ongeveer 30.000 getroffen auto’s (euro 5 diesels of euro 2 benzines dus), zullen de Brusselaars de komende maanden heel wat nieuwe auto’s moeten kopen. Daarom heeft Febiac, de organisatie achter het autosalon, beslist dat alle getroffen Brusselse eigenaars gratis naar het autosalon van Brussel mogen.

De volgende editie van het autosalon vindt plaats van 9 tot en met 18 januari 2026 in de paleizen van Brussel Expo.