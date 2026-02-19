LEZ-boetes dalen in Brussel – is je oude dieselauto opnieuw welkom?

Brussel gaat LEZ-boetes sterk verlagen en het jaarplafond beperken. Wat betekent dit voor euro 5-diesels en euro 2-benzinewagens in 2026?

Op 1 januari 2025 hadden euro 5 dieselauto’s en euro 2 benzineauto’s verboden moeten worden in de lage-emissiezone (LEZ) van Brussel. De vorige Brusselse regering had echter beslist dat er een uitstel kwam tot 1 januari 2027, maar die beslissing werd op 12 september 2025 ongedaan gemaakt door het Grondwettelijk Hof. Daardoor zullen deze auto’s toch beboet worden vanaf 1 april 2026. Er zijn echter nog altijd ongeveer 30.000 Brusselaars die een euro 5 diesel of euro 2 benzine bezitten. Tel daarbij alle pendelaars uit Wallonië en Vlaanderen bij op, en de LEZ staat voor een groot probleem.

Sinds enkele dagen heeft Brussel een nieuwe regering, en die komt met een creatieve oplossing. De boetebedragen om illegaal in de LEZ te rijden, zullen omlaag gaan. Een eerste overtreding moet nog 80€ kosten, maar belangrijker, het maximum boetebedrag per jaar zal nog slechts 350€ bedragen in plaats van 1.400€ momenteel.

Hierdoor verandert de LEZ-boete de facto in een soort extra jaarlijkse verkeersbelasting. Eigenaars zullen de afweging maken of het de moeite loont om gewoon de boetes te betalen of toch een nieuwe auto te kopen.

De veranderingen moeten nog officieel goedgekeurd worden door het Brussels Parlement.






