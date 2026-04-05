LEZ Brussel: €350 boete vanaf juni en sociale vrijstellingen op komst

De nieuwe Brusselse regering, onder leiding van Boris Dilliès (MR), blijft sleutelen aan de hervorming van de Brusselse LEZ.

De hervorming van de lage-emissiezone (LEZ) van Brussel blijft een gecompliceerde zaak.

Normaal gezien waren euro 5 diesel- en euro 2 benzineauto’s niet meer toegelaten in de Brusselse LEZ sinds januari 2025. De vorige Brusselse regering besliste echter om dat verbod uit te stellen tot januari 2027. In september 2025 besliste het Grondwettelijk Hof dat het verbod op euro 5 diesel- en euro 2 benzineauto’s onmiddellijk moest ingaan. Daar zouden honderdduizenden automobilisten door getroffen worden.

Sindsdien verkeert de Brusselse LEZ zich in een onduidelijke situatie.

Enkele maanden geleden communiceerde de nieuwe Brusselse regering al dat er pas beboet zou worden vanaf 1 april 2026. Afgelopen vrijdagavond (3 april 2026), na afloop van de ministerraad, liet de woordvoerder van Brussels minister-president Boris Dilliès (MR) echter weten dat er pas beboet zal worden, ten vroegste vanaf 7 juni 2026. Er moeten immers nog juridische en technische obstakels uit de weg geruimd worden vooraleer het nieuw boetesysteem kan ingevoerd worden.

LEES OOK: Alle benzineauto’s die goedkoper zijn dan 25.000€ in 2026

In het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering, die gevormd werd op 14 februari 2026, staat dat er een jaarpas komt van 350€ voor auto’s die niet toegelaten zijn, een maximale maandelijkse boete van 80€ en een sociaal tarief.

Op de ministerraad lijkt nu echter overeengekomen dat er vanaf juni een maximale boete van 350€ komt. De PS blijft bovendien aandringen op een vrijstelling voor Brusselaars met verhoogde tegemoetkoming. Dat laatste zou een verdere uitholling betekenen van de Brusselse LEZ, dat eerder ook al een vrijstelling kreeg voor oldtimers.





