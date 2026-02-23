Lamborghini schrapt elektrische auto en focust op hybrides

In tegenstelling tot Ferrari, heeft Lamborghini beslist om de lancering van een volledig elektrische auto te annuleren.

Drie jaar geleden kondigde Lamborghini aan dat het een volledig elektrische auto aan het ontwikkelen was. De Lanzador, zoals die zou gaan heten, zou tegen 2028 op de markt moeten komen.

Uit een recent interview van de Sunday Times met Lamborghini CEO Stephan Winkelmann blijkt echter dat het plan in stilte afgevoerd werd. Volgens Winkelmann zitten Lamborghini-klanten niet te wachten op een elektrische auto. “De acceptatiecurve is vrijwel nul”, aldus de topman.

Concurrent Ferrari daarentegen zet wel door met de lancering van z’n elektrische auto, de Luce, al zitten ook Ferrari-klanten niet te wachten op een EV. Ferrari kan hun klanten echter dwingen om de Luce te kopen. Door een Luce te kopen, verzamelen klanten immers krediet om later eventueel in aanmerking te komen voor speciale modellen met verbrandingsmotoren. Dat is een verkooptechniek die ze bij Lamborghini minder onder de knie hebben.

Volgens Winkelmann gaat Lamborghini zo lang als mogelijk auto’s met verbrandingsmotoren blijven produceren. Om toch aan de uitstooteisen te blijven voldoen, zal het merk nog meer gaan focussen op hybride technologie.





